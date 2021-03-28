قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية وأهم الشروط للحصول عليه

قرض الأسرة، يقدم بنك التنمية الاجتماعية في السعودية حزمة من التمويلات الميسرة للمواطنين السعوديين لمساعدتهم على مواجهة تحديات وغلاء المعيشة ومساعدة الأسر محدودة الدخل في توفير احتياجاتهم ويقدم البنك تمويل الزواج للشباب راغبي الزواج وذلك بسبب زيادة تكاليف الزواج كما يوفر البنك مجموعة عديدة من التمويلات الأخري التي تساعد في الحصول على فرصة عمل والبدء بإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنميتها لتحقيق مصدر دخل مناسب للأسرة وتوفير الحياة الكريمة، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم أحد الحلول التمويلية المقدمة من بنك التسليف والادخار بالمملكة العربية السعودية وهو قرض الأسرة لمساعدة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل للحصول على حياة أفضل.قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية
تمويل الأسرة هو أحد التمويلات المقدمة من بنك التسليف والادخار بالمملكة حيث يتم إعطاؤه للأسر الفقيرة وأصحاب الدخول المحدود والمتوسط كما يتم إعطاؤه للمطلقة والارملة التي تعول أبناء وتتراوح قيمة التمويل من ثمانية عشر ألف ريال سعودي حتي ستون ألف ريال وذلك بهدف تقديم المساعدة لتلك الأسر في توفير احتياجاتهم الأساسية ويمكن التقديم على التمويل من خلال الموقع الإلكتروني للبنك ويتطلب البنك تقديم صورة الهوية الوطنية للشخص الراغب في الحصول على التمويل والعنوان الوطني ورقم جواله المسجل في منصة أبشر ورقم الآيبان البنكي.الشروط العامة للحصول على تمويل الأسرة من بنك التنمية
هناك مجموعة من الشروط العامة والتي يجب توافرها في المتقدم للحصول على التمويل وهذه الشروط هي:
- أن لا يزيد راتب المتقدم للحصول على التمويل عن 12500ريال سعودي.
- لا يزيد عمر المتقدم للحصول على التمويل عن سبعون عاماً ولا يتجاوز عمر الكفيل عن خمسة وخمسون عاماً.
- نصيب الفرد في أسرة المتقدم للحصول على التمويل لا يزيد عن ألفين ريال سعودي حيث يتم احتساب نصيب كل فرد في الأسرة من خلال قسمة الراتب الشهري على عدد أفراد الأسرة.
- يعتبر الابن من ضمن أفراد الأسرة إذا كان عمره لا يزيد عن أربع وعشرون عاماً ولم يكن موظف أو متزوجة والابنة يتم احتسابها من ضمن الأفراد ما لم تكن موظفة أو متزوجة.
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قرض الأسرة، يقدم بنك التنمية الاجتماعية في السعودية حزمة من التمويلات الميسرة للمواطنين السعوديين لمساعدتهم على مواجهة تحديات وغلاء المعيشة ومساعدة الأسر محدودة الدخل في توفير احتياجاتهم ويقدم البنك تمويل الزواج للشباب راغبي الزواج وذلك بسبب زيادة تكاليف الزواج كما يوفر البنك مجموعة عديدة من التمويلات الأخري التي تساعد في الحصول على فرصة عمل والبدء بإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنميتها لتحقيق مصدر دخل مناسب للأسرة وتوفير الحياة الكريمة، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم أحد الحلول التمويلية المقدمة من بنك التسليف والادخار بالمملكة العربية السعودية وهو قرض الأسرة لمساعدة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل للحصول على حياة أفضل.قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية
تمويل الأسرة هو أحد التمويلات المقدمة من بنك التسليف والادخار بالمملكة حيث يتم إعطاؤه للأسر الفقيرة وأصحاب الدخول المحدود والمتوسط كما يتم إعطاؤه للمطلقة والارملة التي تعول أبناء وتتراوح قيمة التمويل من ثمانية عشر ألف ريال سعودي حتي ستون ألف ريال وذلك بهدف تقديم المساعدة لتلك الأسر في توفير احتياجاتهم الأساسية ويمكن التقديم على التمويل من خلال الموقع الإلكتروني للبنك ويتطلب البنك تقديم صورة الهوية الوطنية للشخص الراغب في الحصول على التمويل والعنوان الوطني ورقم جواله المسجل في منصة أبشر ورقم الآيبان البنكي.الشروط العامة للحصول على تمويل الأسرة من بنك التنمية
هناك مجموعة من الشروط العامة والتي يجب توافرها في المتقدم للحصول على التمويل وهذه الشروط هي:
- أن لا يزيد راتب المتقدم للحصول على التمويل عن 12500ريال سعودي.
- لا يزيد عمر المتقدم للحصول على التمويل عن سبعون عاماً ولا يتجاوز عمر الكفيل عن خمسة وخمسون عاماً.
- نصيب الفرد في أسرة المتقدم للحصول على التمويل لا يزيد عن ألفين ريال سعودي حيث يتم احتساب نصيب كل فرد في الأسرة من خلال قسمة الراتب الشهري على عدد أفراد الأسرة.
- يعتبر الابن من ضمن أفراد الأسرة إذا كان عمره لا يزيد عن أربع وعشرون عاماً ولم يكن موظف أو متزوجة والابنة يتم احتسابها من ضمن الأفراد ما لم تكن موظفة أو متزوجة.
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