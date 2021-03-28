نيويورك تطلق "جواز سفر" لقاح للاستخدام في الأماكن العامة

أطلقت مصالح إدارة كومو في ولاية نيويورك تطبيقًا للهواتف الذكية يؤكد ما إذا كان شخص ما قد تلقى لقاح كورونا أو قام بفحص سلبي لفيروس كورونا كطريقة لمساعدة الملاعب وقاعات الحفلات الموسيقية والمطاعم على إعادة فتحها بشكل أكثر أمانًا وبسعة أكبر.

وتم إطلاق الخدمة التي تحمل اسم "إكسيلزيور" رسميًا الجمعة بعد فترة تجريبية شارك فيها الآلاف من سكان نيويورك باختبار التطبيق.

ويعد جواز السفر التي أطلقته ولاية نيويورك الأول من نوعه الذي يتم طرحه في الولايات المتحدة ويسمح لمواقع محددة تقدم لقاحات أو تختبر فيروس كورونا بتحميل البيانات إلى التطبيق.

ويعمل التطبيق، الذي أنتجته شركة IBM بالشراكة مع ولاية نيويورك، على غرار بطاقة الصعود الافتراضية إلى الطائرة.

ويؤدي فتح جواز السفر الافتراضي إلى ظهور رمز QR آمن يمكن بعد ذلك عرضه وفحصه بواسطة شركة أو مكان مشارك في استخدام تطبيق مصاحب لتأكيد أن شخصًا ما أخذ اللقاح أو كانت نتيجة فحصه سلبية للفيروس.

ويمكن أيضًا طباعة الرمز الخاص بالمستخدم وإظهاره عند الباب.

وحتى الآن، أعلنت مطاعم كثيرة وقاعات كبيرة مثل ماديسون سكوير غاردن في مانهاتن أنها ستبدأ في استخدام التكنولوجيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث قال المالك جيمس دولان إن التطبيق "بالغ الأهمية لعودة النشاط إلى نيويورك".

ويمكن للمستخدمين الذين ليس لديهم هاتف ذكي أيضًا إحضار وثائق مطبوعة من شركة رعاية صحية توضح أنهم إما تلقوا لقاحًا أو تم اختبارهم سلبيًا لفيروس كورونا.