البرازيل تسجل أكثر من 3 آلاف وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وسجلت البرازيل حوالى 12.5 مليون إصابة منذ بدء الوباء، فى حين ارتفع العدد الرسمى للوفيات إلى 310.550 وفقا لبيانات الوزارة.
ويأتى ذلك بعد يومين من تسجيل البرازيل عددا قياسيا للإصابات الجديدة، حيث بلغت حصيلة الخميس الماضى أكثر من 100 ألف إصابة، كما سجلت البلاد أعدادا قياسية جديدة بالوفيات مرتين خلال الأسبوع الأخير.
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