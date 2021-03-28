بنجلاديش : 5 قتلى على الأقل فى احتجاجات ضد زيارة رئيس الوزراء الهندى

جدة - نرمين السيد - ذكر مصدر طبى أن 5 أشخاص على الأقل، قتلوا وأصيب العشرات بنيران الشرطة فى شرق بنجلاديش، اليوم السبت، خلال محاولة قوات الأمن إخماد احتجاجات على زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى.





وقال عبد الله المأمون الطبيب فى مستشفى براهمانباريا العام الحكومى لـ"رويترز": "استقبلنا ثلاث جثث أصيبت بطلقات نارية وتوفى اثنان آخران متأثرين بجراحهما فى وقت لاحق". وأكد رجل شرطة محلى مقتل 5 أشخاص، لكنه طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، ولم تؤكد شرطة بنجلاديش رسميا عدد القتلى. واشتبك المئات من طلبة المدارس الدينية مع الشرطة وقوات الحدود فى منطقة براهمانباريا الشرقية، وقالت الشرطة إنها اضطرت لإطلاق النار للسيطرة على العنف. وتتهم العديد من الجماعات الإسلامية فى بنجلاديش رئيس وزراء الهند، بتهميش الأقلية المسلمة فى بلاده ذات الأغلبية الهندوسية.

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