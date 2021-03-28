استخراج السيدات رخصة قيادة في السعودية بدون اختبار وشروطها والأوراق المطلوبة

استخراج السيدات رخصة قيادة في السعودية بدون اختبار وأهم الشروط المطلوبة، بعد السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، أصبحت النساء تبحث جاهدة عن طريقة إستخراج رخصة قيادة، فمنذ لحظة إصدار قرار السماح للمرأة بالقيادة بدأت النساء بالمملكة إلي الإلتحاق بمدارس لتعليم القيادة، حتي يتمكنوا من إستخراج رخصة، والسماح لهم بالقيادة بشكل رسمى.

استخراح السيدات رخصة قيادة

تبحث الكثير من السيدات عن الشروط المطلوبة لإستخراج رخصة قيادة وفيما يلى أهم الشروط المطلوبة:

يجب أن يكون سن المرأة التي تبحث عن الرخصة لا يقل عن ١٨ عام، في حالة الرغبة بإستخراج رخصة قيادة خاصة. يجب أن يكون سن المرأة لا يقل عن ٢٠ عام، وذلك في حالة الرغبة في الحصول على رخصة قيادة عامة. يجب أن تكون المرأة التي تريد إستخراج الرخصة خالية من أي أمراض، من الممكن أن تمنعها من القيادة بشكل أمن، وتقديم كشف طبى يؤكد ذلك. هناك اختبار نظري للقيادة ينبغى إجتيازه. يشترط عدم وجود اي سوابق جنائيةللمرأة التى تريد استخراج الرخصة. لابد من تسديد الغرامات المرورية. ينبغي سداد جميع الرسوم المطلوبة لإستخراج الرخصة.

أهم الأوراق المطلوبة

معرفة الأوراق المطلوبة لإستخراج رخصة قيادة للسيدات يعتبر أمر مهم في حالة رغبة المرأة على الحصول على الرخصة واستخراجها بشكل سريع، ودون أي تعطيل، والأوراق المطلوبة:

طريقة استخراج رخصة قيادة للسيدات بشكل سليم في السعودية

ينبغي التقديم في مدرسة قيادة، ثم التقدم بطلب استخراج الرخصة، وسداد الرسوم المطلوبة، ثم بعدها يتم الذهاب إلى الإدارة العامة للمرور، ثم يتم اجتياز الإختبار النظري والعملي، وبعدها يتم استخراج الرخصة.

كيفية استخراج الرخصة بدون اختبار

تستطيع استخراج رخصة قيادة بدون اختبار للسيدات عن طريق أخذ موعد إلكتروني، وعليك القيام ببعض الخطوات الأتية :