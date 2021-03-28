مصرف الراجحي يعلن خطوات استخراج بطاقة ائتمان إلكترونياً خلال 30 دقيقة

أعلن مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية عن خطوات استخراج بطاقة ائتمان بدون أي صعوبة، وذلك من خلال النظام الإلكتروني وبدون الحاجة إلى الذهاب لمقر البنك أو الكثير من الإجراءات التي ترهق المواطنين بشكل كبير، حيث يعد بنك الراجحي من أهم وأكبر المصارف الإسلامية الموجودة في المملكة العربية السعودية, وتتم فيه المعاملات طبقا لضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية, ولديه فروع منتشرة في أنحاء المملكة أكثر من 500 فرع.

بطاقة ائتمان مصرف الراجحي

يُقدم مصرف الراجحي الكثير من البطاقات الائتمانية التي تعطي كل واحدة منها مميزات خاصة لصاحبها, وتضم العديد من المميزات والعروض التي خُصصت لحاملي بطاقات الراجحي الائتمانية, وستحصل على الكثير من العروض والخصومات على الطعام والتسوق والسفر والترفيه وحجز الفنادق وغيرها.

استخراج بطاقة ائتمان إلكترونياً

مصرف الراجحي يُسهل العديد من الخطوات في استخراج البطاقات وخاصة بطاقة الائتمان، حيث أنك قادر الآن على تقديم طلب للبنك عبر الإنترنت للحصول على البطاقة الائتمانية.

ويُمكن استخراج بطاقة ائتمان الراجحي من خلال الإنترنت عن طريق:

تسجيل الدخول في موقع مصرف الراجحي

الدخول على خدمة المباشر للأفراد.

ثم تتجه إلي بطاقات الائتمان.

ثم تقوم باختيار طلب بطاقة جديدة.

ثم إدخال بعض البيانات التي يحتاج إليها البنك لإصدار البطاقة.

في حالة صدور الموافقة (انطباق الشروط ), سيتم إرسال البطاقة الائتمانية مباشرة إليك عبر شركات الشحن المختلفة.

استخراج بطاقة ائتمانية من فروع بنك الراجحي

أويُمكنك استخراج البطاقة الائتمانية مباشرة من خلال الفرع خلال 30 دقيقة, وكل ما عليك فعله أن تقوم بإكمال النموذج الخاص بالبطاقة الائتمانية ثم تقديمه للموظف المختص.

الشروط والمستندات المطلوبة: