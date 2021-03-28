التحالف العربى : تدمير زورقين مفخخين ومسيرتين مفخختين للحوثيين

جدة - نرمين السيد - واعتبر التحالف أن الميليشيا تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة، وتهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية. وقبل ذلك، أعلن التحالف عن اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين أطلقتا تجاه المنطقة الجنوبية فى السعودية.

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