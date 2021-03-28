“الورقي” رابط استخراج نتائج قياس القدرات 1442 وموعد نزول التقديرات وخطوات الاستعلام

استخراج نتائج قياس القدرات المعرفية لطلاب الثانوية العامة للاختبارات الورقية في 2021 – 1442 والذي يتحدد موعد الاستعلام عن النتائج على الفور بعد الانتهاء من الاختبار، والذي يعتمد بشكل أساسي على فهم وتحليل وقدرات الفحص والاستدلال التي يحصل عليها الطالب بعد الانتهاء من مرحلة الدخول على مرحلة جديدة، ونقوم بعرض خطوات الاستعلام عن النتائج والموعد المقرر للإعلان عن نتائج الطلاب فيها.

المركز الوطني للقياس والتقويم

اختبارات قياس “الورقي”

هي اختبارت يتم عملها والإشراف عليها عبر المركز الوطني للقياس والتقويم للتأكد من قدرة الطالب الذي أنهى التعليم بالمرحلة الثانوية ويرغب بالالتحاق بالجامعة، حيث يتم قياس الفهم والاستيعاب والقدرة التحليلية وذلك للقسم العلمي وأيضا الأدبي، وتكون الاختبارات لما تم فهمه من دراسة السنوات الثلاث من المرحلة الثانوية، حيث يتم تخصيص نسبة 20% للسنة الثانوية الأولى و30 % للسنة الثانوية الثانية و50% لما تم استيعابه من السنة المتممة للتعليم الثانوي.

تسجيل اختبارات قياس موعد الاختبارات

تم بداية استقبال تسجيلات الطلاب في المرحلة الأولى في فبراير الماضي وللمرحلة الثانية أيضا وتقرر وتحددت مواعيد اختبارات الطلاب ليقوم الطالب بالذهاب إلى العنوان الذي يصله على البريد الإلكتروني الخاص به ليقوم بعمل الاختبار الورقي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وكان الاختبار الأخير للفترة الثانية في 27 مارس 2021، ويبدا انتظار الطلاب للنتائج بعد ذلك.

موعد نتائج اختبارات الطلاب

بعد أن يقوم الطلاب بالذهاب لعمل الاختبار الورقي يتم التصحيح إلكترونيا بشكل كامل، ويتم ذلك والإعلان عنه في خلال ثلاثة اسابيع إلى شهر من تاريخ الانتهاء من الاختبار، ولا يجوز للطالب الذي لم يحضر الموعد المقرر له أن يطالب بموعد جديد، ويتوقع الإعلان عن النتائج في نهاية ابريل 2021.

يتم الدخول على رابط هيئة التقويم الوطني. يقوم الطالب بكتابة الرقم الخاص بالسجل الوطني. يتم كتابة كلمة المرور التي قام بتسجيلها وقت الدخول الأول. يتم التأكيد أنه ليس روبوت. يبدا البحث.

خطوات استخراج نتائج قياس القدرات (الورقية)

وهنالك نوع آخر من اختبارات قياس القدرات العلمية والتحصيلية والذي يكون لخريجي الجامعين، والذين يتم التقديم للالتحاق بالمؤسسات الحكومية حيث يكون شرطا هاما لاجتياز اختبارات قياس القدرات أولا قبل القبول في العمل، وذلك للتأكد من أداء العمل بشكل جيد حيث يتم مراجعة كل القواعد والقوانين واللغات وأيضا الرياضيات والهندسة التي قام المتخرج بها لضمان أن يكون الموظف المناسب بالمكان المناسب.