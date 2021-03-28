اليوم صرف بدل التعطل مساند 1 شهر آذار بنسبة 70% من الأجر الشامل مؤسسة الضمان الاجتماعي رابط التسجيل الإلكتروني

بدل التعطل مساند 1، من الموضوعات التي تشغل بال عدد كبير من مستفيدي مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، فمع قُرب شهر رمضان الكريم وما يحتاج إليه من تجهيزات والتزامات مالية، قامت مؤسسة الضمان الاجتماعي بالإعلان عن زيادة نسبة بدل التعطل لتصل 70%، بدلاً من 50% التي كانت تصرف خلال الأشهر السابقة، وحدد الحد الأقصى للمبلغ المستحق 500 دينار أردني، على أن يبدأ الصرف بالزيادة الجديدة لمستحقات شهر مارس وما يليه، حيث سيتم صرف مستحقات مارس أول أبريل، وكذالك مستحقات أبريل في الأول من مايو 2021.

مع الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد الموافق 28 مارس 2021، تبدأ الحسابات البنكية لمستفيدي برنامج مساند 1، في استقبال بدل التعطل المخصص لشهر آذار بواقع 70% من الأجر الشامل الأخير، أي بحد أدني 200 دينار أردني بدلاً من 150، وبحد أعلي 500 دينار أردني، بدلاً من 350، حيث أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية عن هذا القرار، تلبيةً لمطالب المستفيدين بسبب الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا، وتزامناً مع دخول شهر رمضان وما يحتاج إليه المواطن الأردني من مستلزمات ضرورية.

رابط الاستعلام والتسجيل لبرنامج مساند 1 بدل التعطل موعد صرف بدل التعطل شهر آذار 2021

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، عن موعد صرف بدل التعطل بأن يكون يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021، وذلك حسب التعديلات التي أقرتها المؤسسة في قيمة المبلغ المنصرف لمستفيدي برنامج مساند 1، وسوف تطبق هذه التعديلات على بدل التعطل الذي سيتم صرفه لشهر أبريل 2021، وذلك بالتزامن مع قُرب شهر رمضان الكريم، وما يحتاج إليه المستفيدين عن الشهر الحالي البالغ عددهم نحو 45 ألف مستفيد من طلبات والتزامات للشهر الكريم.

خطوات التحقق من الاستفادة من برنامج مساند 1عدد المستفيدين من نظام بدل التعطل

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عن أن عدد المسجلين في نظام بدل التعطل بلغ نحو 55 ألف مشترك سابق بالمؤسسة، في حين أن هناك ما يقرب من 34 ألف مستحق لهم الحق في الاستفادة من البرنامج ولم يشتركوا حتي الآن، ويعتبر هذا البرنامج أحد الوسائل التي تدعم بها الدولة المتعطلين عن العمل، خاصةً بعد جائحة كورونا والتأثير السلبي الذي أحدثته بفقدان الكثيرين لوظائفهم.

أن يكون المستحق لبدل التعطل مشترك في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

أن لا تكون نسبة المبالغ المدين بها المشترك للمؤسسة عن نسبة 8% من مجموع الأجر الخاضع للضمان.

أن يكون لديك 36 اشتراك فأكثر منها شهر على الأقل مؤمن بالقطاع الخاص، بعد شهر 9 من عام 2011.

شروط الاستفادة من برنامج مساند 1

الأردنيين.

أبناء قطاع غزة.

أبناء الأردنيات.

الفئات المستفيدة من بدل التعطلمؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن

تعمل المؤسسة على تقديم العديد من الخدمات للمسجلين بالمؤسسة والمؤمن عليهم لديها، في ظل ما تشهده البلاد حالياً من تداعيات انتشار فيروس كورونا، فقد فعلت المؤسسة موقعها الإلكتروني للتسجيل عليه لمختلف الخدمات، كما هو الحال في برنامج مساند 1 بدل التعطل.