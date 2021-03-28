انفجار يضرب خارح كنيسة في إندونيسيا

وقع انفجار خارج كنيسة في مدينة ماكاسار الإندونيسية، الأحد، بحسب ما نقلت "فرانس برس" عن وسائل إعلام محلية.

وأظهرت لقطات فيديو سيارات متضررة قرب المبنى، في الوقت الذي ضربت فيه الشرطة طوقا حول المنطقة.

وتعذر الاتصال بالشرطة فورا للحصول على المزيد من المعلومات، كما أن مصدر الانفجار لم يكن واضحا.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع ضحايا، بحسب ما نقلت "فرانس برس".