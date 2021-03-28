عاجل .. انفجار داخل كنيسة في إندونيسيا وسقوط ضحايا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ"روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم شرطة ساوث سالاويزى إن عددا من الناس كانوا داخل الكنيسة وقت الانفجار.

وأضاف: "رأينا ضحايا وأشلاء بشرية. لا نعرف ما إذا كانت لمنفذ الانفجار أم لأفراد كانوا قربه".

وأظهر تسجيل مصور من الموقع الشرطة وهى تفرض طوقا أمنيا حول الكنيسة وسيارات متضررة فى الموقع.