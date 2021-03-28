جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ"روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم شرطة ساوث سالاويزى إن عددا من الناس كانوا داخل الكنيسة وقت الانفجار.
وأضاف: "رأينا ضحايا وأشلاء بشرية. لا نعرف ما إذا كانت لمنفذ الانفجار أم لأفراد كانوا قربه".
وأظهر تسجيل مصور من الموقع الشرطة وهى تفرض طوقا أمنيا حول الكنيسة وسيارات متضررة فى الموقع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. انفجار داخل كنيسة في إندونيسيا وسقوط ضحايا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.