حل مشكلة التسجيل في تطبيق صحتي وطريقة التسجيل في التطبيق 

التسجيل في تطبيق صحتي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بالمملكة، قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق العديد من التطبيقات مثل: اعتمرنا، توكلنا، صحتي، وغيرهم من التطبيقات الأخرى، ويعد تطبيق صحتي من التطبيقات الصحية التي تخدم المواطنين والوافدين، حيث يوفر عدد من المعلومات والخدمات الصحية من جهات صحية متخصصة سواء، كما أنه يساعدك في متابعة مستوى لياقتك البدنية، و السعرات الحرارية التي يجب تناولها، ومتابعة مرضى الأمراض المزمنة كالضغط والسكري.

حل مشكلة التسجيل في تطبيق صحتي

اعتمدت وزارة الداخلية العديد من الخدمات التي تقدمها عبر تطبيق صحتي، وبذلك وفرت وقت طويل يتم استهلاكه في المستشفيات والمكاتب الصحية، ولكن هناك بعض الأفراد الذين واجهتهم مشكلة أثناء التسجيل، وهذه أهم طرق الحل:

تسجيل الخروج من التطبيق، و إعادة تشغيل الجوال ثم تسجيل الدخول مرة أخرى.

إلغاء تثبيت التطبيق على الجوال، ثم إعادة تحميله مرة أخرى وتسجيل الدخول.

التواصل مع خدمة العملاء على رقم 937 لحل المشكلة الخاصة بك.

تسجيل الدخول إلى تطبيق صحتي

حتى تتمكن من الاستفادة من تطبيق صحتي، يلزم اتباع الخطوات التالية:

تحميل التطبيق عبر متجر التطبيقات الخاص بك.

الذهاب إلى أيقونة مستخدم جديد في التطبيق.

إدخال كل من الرقم الطبي، ورقم الهوية.

كتابة رقم الجوال الخاص بك، والضغط على التالي.

قم بإدخال رمز التسجيل الذي يصلك عبر الهاتف، ثم الضغط على التالي.

قم بإنشاء كلمة سر قوية، وتذكرها جيداً.

اضغط على تسجيل الدخول، ثم أدخل رقم الهوية الخاص بك.

قم بإدخال كلمة السر التي أنشأتها، والضغط على تسجيل الدخول.

حجز موعد فحص كورونا، وكذلك الحصول على النتيجة.

البحث عن أقرب الصيدليات أو المراكز الصحية المجاورة لك.

حجز مواعيد المستشفيات ومراكز الرعاية.

الحصول على وصفات طبية إلكترونياً.

عرض طلبات الحصول على إجازة مرضية.

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