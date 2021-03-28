المكسيك تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأشارت الحكومة إلى أنه "من المرجح أن يكون العدد الفعلى للمصابين أعلى بكثير من الأرقام الرسمية المعلنة، بسبب ضعف الوعى الصحى للسكان". وسجلت المكسيك إجمالى إصابات بكورونا بلغ مليونين و224.767 حالة، وحصيلة وفيات بلغت 201.429 حالة.

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