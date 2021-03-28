علاج جفاف البشرة وتشققها بوصفات طبيعية بعد فصل الشتاء

علاج جفاف البشرة وتشققها، نظرًا لارتفاع نسبة الرطوبة في الطقس، يصبح الجلد عرضة لخطر الإصابة بالجفاف والتشقق، مصحوبًا بإحساس قوي بالحكة ، مما يؤدي إلى نقص الزيوت الطبيعية و عدم الاهتمام بشرب الماء طوال اليوم، يساعد في ظهور علامات الارهاق على البشرة بجميع انواعها، وتظهر علامات جفاف البشرة على شكل تشققات وخشونه وظهور قشور بيضاء، كما ايضا يعمل جفاف البشرة على ظهور التجاعيد حتى مع السن الصغير ولكن سوف نوفر اليكم عدة طرق طبيعية بوصفات سهلة لعلاج جفاف وتشقق البشرة.

علاج جفاف البشرة وتشققها

1- زيت الزيتون:

يعتبر زيت الزيتون منظف ومرطب طبيعي لاحتوائه على دهون صحية تساعد على ترطيب البشرة الجافة ، وكذلك مضادات الأكسدة التي تقاوم التهابات الجلد وتقلل من حكة الجلد ، لمدة 5 إلى 7 دقائق ، لكن يجب الانتظار 15 دقيقة حتى تخترق مسام الجلد.

2- الأفوكادو:

يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من البروتين الذي يمكن أن يحافظ على مرونة الجلد ، وكذلك حمض الأوليك الذي يصل إلى الطبقة الثانية من الجلد ، ويغذيها بطريقة جديدة للوقاية من التجاعيد الناتجة عن الجفاف. للحصول على أفضل النتائج ، قم بتخمير نصف حبة أفوكادو ، ثم اخلطها بملعقة صغيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من عسل النحل ، وضع مكوناتها على بشرة جافة لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

3- الشوفان:

يحتوي الشوفان على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ، مما يساعد على القضاء على الحكة الناتجة عن جفاف الجلد ، وللتخلص من الجلد الجاف ، احرصي على وضع القليل من دقيق الشوفان وصودا الخبز بعد إضافة كمية قليلة من الماء. تأكد من تركه خارج الخليط وابقى على الوجه لمدة 15 دقيقة.

يمكن أن يعالج دقيق الشوفان البشرة الجافة ، ومن الطرق الأخرى خلط ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان وملعقة كبيرة من العسل الأبيض مع كمية قليلة من الماء ، ثم سخني المزيج وضعه على وجهك لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

4-زيت جوز الهند:

إذا كنت تعانين من جفاف الجلد فيمكن لزيت جوز الهند أن يتخلص من هذه المشكلة ، لأن زيت جوز الهند يحتوي على دهون طبيعية يمكن أن تساعد في ترطيب البشرة ، لكن احرصي على تركه لعدة ساعات حتى يصبح قوامه السائل قاسياً. . يمكنك وضع كريم على الجلد قبل الذهاب للنوم للترطيب.

5- ماسك الحليب:

امسحي البشرة بالحليب واتركيها على وجهك لمدة 10 دقائق على الأقل ، ثم اغسليه بالماء البارد ، مما يقيك من جفاف الجلد ويساعد على ترطيبه ، لأن الحليب يحتوي على الكثير من الحليب. نسبة الدهون التي تساعد في علاج البشرة الجافة.

6-Aloe vera

نبات شبيه بالصبار يمكن أن يساعد في علاج الجلد الجاف والمتشقق لاحتوائه على مركبات طبيعية تساعد في تقليل شدة الالتهابات الجلدية التي تصيب الوجه في الشتاء وتحافظ على نضارته.

7- زيوت طبيعية أخرى:

بالإضافة إلى زيت الزيتون أو زيت جوز الهند ، يمكنك أيضًا استخدام زيوت طبيعية أخرى مثل زيت الجوجوبا وزيت الأرجان وزيت الأفوكادو لمسح البشرة الجافة ، لكن ينصح باستخدامها بعد الاستحمام بالماء الدافئ ، لأن مسام الوجه واسعة جدًا في هذا الوقت ، مما يزيد من قدرة الجلد على امتصاص الجلد.