غاريث بيل والعودة إلى ريال مدريد.. توضيح رسمي

علّق وكيل أعمال نجم توتنهام هوتسبير غاريث بيل، على تصريحات اللاعب الويلزي، والتي تناولت مستقبله بعد انتهاء الإعارة من ريال مدريد.

وكان بيل قد أشار في مؤتمر صحفي قبل لقاء ويلز وبلجيكا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى أنه سيعود إلى صفوف ريال مدريد بعد نهاية إعارته إلى توتنهام بانتهاء الموسم الجاري.

وأوضح بيل: "الخطة الأساسية هي أن ألعب موسما مع توتنهام هوتسبير، ثم أعود إلى ريال مدريد بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية، حيث يتبقى في عقدي مع الريال موسما إضافيا، إذن خطتي هي العودة، وهو ما قررته منذ فترة طويلة".

وتعليقا على تصريح بيل، قال وكيله جوناثان بارنيت، إن كلام اللاعب الويلزي "خرجت عن سياقها"، مشيرا إلى أنه "من المبكر جدا" الحديث عن مستقبل اللاعب بعد نهاية إعارته الحالية.

وقال بارنيت في حديث لشبكة "إي إس بي إن": "تصريحات غاريث بيل كانت بيانا للحقيقة بالنظر إلى أن إعارته إلى توتنهام ستنتهي نهاية الموسم الجاري، وقتها سيكون على ذمة ريال مدريد، لكنه لم يقصد الكشف عن نيته العودة بالفعل"، حسبما نقلت "آس" الإسبانية.

وتألق بيل بعد بداية متعثرة للموسم بسبب الإصابات وضعف اللياقة البدنية، مع توتنهام في الفترة الأخيرة، وبدأ في المشاركة بانتظام، حيث سجل 10 أهداف في 25 مباراة لعبها في كل البطولات مع توتنهام هوتسبير منذ بداية الموسم الجاري.

وخلال 7 أعوام قضاها في صفوف ريال مدريد، حقق بيل لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، إضافة إلى لقبين للدوري الإسباني.