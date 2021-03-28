إصابات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 126 مليونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة، حسبما نشرت على موقعها الإلكترونى اليوم الأحد، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و777 ألفا و23 حالة.

وأشارت الجامعة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ 71 مليونا و739 ألفا و516 شخصا.​