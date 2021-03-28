انفجار يهز كنيسة في إندونيسيا

قالت الشرطة إن انفجار قنبلة على ما يبدو هز كنيسة كاثوليكية في مدينة ماكاسار بإندونيسيا اليوم الأحد وأسفر عن سقوط ضحايا.
وقال المتحدث باسم شرطة ساوث سالاويزي لرويترز إن عددا من الناس كانوا داخل الكنيسة وقت الانفجار.
وأضاف قائلا “رأينا ضحايا وأشلاء بشرية. لا نعرف ما إذا كانت لمنفذ الانفجار أم لأفراد كانوا قربه”.
وأظهر تسجيل مصور من الموقع الشرطة وهي تفرض طوقا أمنيا حول الكنيسة وسيارات متضررة في الموقع.
وقالت الشرطة إن شخصا قتل في انفجار أمام كنيسة بمدينة ماساكار في جنوب سولاويسي بإندونيسيا اليوم الأحد مضيفة أنها تشتبه بأنه منفذ التفجير.
وقال قائد شرطة الإقليم في تصريح للصحفيين إن تسعة آخرين أصيبوا في الانفجار.
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