مستجدات القبول بالجامعات السودانية2021 م ورابط التقديمadmission.gov.sd

مستجدات القبول بالجامعات السودانية2021 ، بعد أن تم الإعلان رسميًا عن نتيجة قبول طلاب الدور الأول بالجامعات السودانية، ثم الإعلان اليوم من خلال مركز التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية والعربية والعالمية، عن البدء في اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتقديم والقبول بجميع أنواعه، بالجامعات السودانية، من القبول الخاص بالجامعات الحكومية، لقبول أبناء العاملين بنظام النفقة الخاصة، إضافة إلى قبول الطلاب الوافدين للدراسة على نظام النفقة الخاصة ذوى الجنسية غيرالسودانية، وأيضًا إجراءات التخلي عن القبول بالإستقالة، تمهيدًا لفتح باب التقديم الإلكتروني الرسمي، والذي من المقرر أن يبدأ اليوم الأحد 7 من شهر مارس لعام2021م، وذلك وفق آخر مستجدات قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في جمهورية السودان.

والجدير بالذكر أن في تلك الفترة يزيد بحث الطلاب في جمهورية السودان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب انتظارهم الإطلاع على دليل قبول الجامعات السودانية، والذي من خلاله يتم معرفة الطالب معدلات القبول بالجامعات السودانية، والنسب التي تم اتخاذ قرار بشأنها للالتحاق بالجامعات السودانية، وفق نسب القبول المدرجة بدليل القبول لعام 2021م، وكما ذكرنا سابقًا أن باب التقديم الإلكتروني الرسمي سيتم فتحه اليوم الأحد، وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية السودان، وقد أوضح مركز التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية والعربية والعالمية، النقاط التالية التي لابد من وضعها في الاعتبار للطلاب:

يتوفر في المركز دليل القبول بالجامعات السودانية، إضافة إلى أرقام الإستمارات البنكية، لجميع أنواع الشهادات.

إتاحة التقديم لكافة الشهادات السودانية والعربية، والأجنبية وأيضًا شهادة لندن.

كافة التقديمات التالي ذكرها متاحة للسودانيين، خاصة بشهادات العام 2020 فقط.

تفاصيل إجراءات التقديم بأنواعه وفق دليل القبول بالجامعات السودانية2021

وقد أعلن مركز التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية والعربية والعالمية، عن بدء إجراءات التقديم لأنواع القبول بالجامعات السودانية، وفق الجدول الزمني التالي:

القبول الخاص بالجامعات الحكومية فقط، يبدأ من يوم الأحد 2021/03/07 م ، والمقرر أن ينتهي يوم الخميس الموافق 2021/03/18م. القبول لأبناء العاملين بنظام النفقة الخاصة، المقرر أن يبدأ من يوم الأحد 2021/03/07م، والمقرر أن ينتهي يوم الخميس 2021/03/18م. القبول للطلاب الوافدين للدراسة على نظام النفقة الخاصة حاملي الجنسيات الغير سودانية، من المقرر أن يبدأ أيضًا يوم الأحد الموافق 2021/03/07م، وينتهي يوم الخميس الموافق 2021/03/18م. وعن إجراءات التخلي عن القبول الإستقالة، المقرر أن يبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 2021/03/09م، وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 2021/03/30م.

الرابط الرسمي للتقديم والاستعلام لدليل القبول بالجامعات السودانية2021

ولمطالعة دليل القبول الخاص بالجامعات السودانية، والتقديم 2021م، وفق آخر تحديث من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية السودان، بالإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات، بإمكانك اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط دليل القبول، نظام التقديم الالكتروني لمؤسسات التعليم العالي.

القيام بإدخار رقم الاستمارة وتحميل دليل القبول.

في حال وجود أي استفسار أو أي ملاحظات بإمكانك الاتصال على الخط الساخن، التابع لمركز التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية، مركز الدعم والاستجابة من كل الشبكات داخل السودان 2511.

ومازلنا ننوه عن أن باب القبول والتقديم في الجامعات السودانية، مفتوح وفعال، لكل طلاب وطالبات جمهورية السودان، وننوه أيضًا بضرورة الإلتزام بالجدول الزمني، الذي تم وضعه من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسودان، وألا يتجاوز الطالب ميعاد التقديم الخاص به، وفق الجدول الزمني، والذي سينتهي بشكل تام يوم الخميس الموافق18 من شهر مارس عام 2021م.

والجدير بالذكر أن قرار مد فترة التقديم للقبول على النفقة الخاصة، وأبناء العاملين والوافدين لمدة أسبوع، أي حتى يوم 25 من شهر مارس لعام 2021م، بدلًا من 18 مارس، والذي تم إعلانه اليوم، من قبل الإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما أوضح الأستاذ/ علي الشيخ السماني، مدير الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات، الغرض منه إتاحة فرصة أخرى، للطلاب وأولياء الأمور لاتخاذ القرار الصحيح، في لاختيار بشأن مستقبل أبناءهم الطلاب، وبإمكان الطلاب مراجعة دليل القبول مرة أخرى، غبر رابط الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص لذلك.

يوم الثلاثاء القادم آخر موعد إجراءات التخلي عن القبول

وعن آخر موعد للقيام بالإجراءات الخاصة بالتخلي عن قبول الإستقالة، والتي بدأت من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 9 من شهر مارس الحالي لعام 2021م، سوف تنتهي يوم الثلاثاء القادم بمشيئة الله الموافق 30 من شهر مارس الحالي لعام 2021م، فعلى من يهمهم الأمر، الالتزام بالموعد المحدد وعدم تجاوزه.