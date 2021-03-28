حاسبة التمويل العقاري بنك البلاد bank albilad

يواجه بعض عملاء البنوك مزيدًا من الصعوبات في فهم حاسبة تمويل عقاري بنك البلاد، التي متوفرة في معظم البنوك السُّعُودية، تمامًا مثل بعض التمويل الشخصي وتمويل السيارات، ولكن هنا نتحدث عن كيفية فهم وحساب التمويل اللازم يمكنك الحصول على مدفوعات من البنك، وكيف يمكنك الحصول على مدفوعات من البنك، ويكون مدعوم من بنك التنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان.

حاسبة تمويل عقاري بنك البلاد

حاسبة التمويل العقاري هي عبارة عن اختصارًا لحساب قيمة التمويل العقاري أو الشخصي، وتمويل السيارات، لأن مصطلح “حاسبة التمويل” سيتلقى منك البيانات التي تطابقك والقيمة التي تقرر شرائها (سواء كان عقار أو سيارة)أو حتى طلب شخصي، ستحصل على رأس مال عامل للشراء.

يعتمد على معدل الدخل الشهري بالإضافة إلي معدل قيمة الفائدة والمتغيرات، وفقا للأحكام والشروط الموضوعة.

شروط تمويل عقاري بنك البلاد

و يُطلق على حاسبة بنك البلاد العقارية اسم حاسبة مدفوعات العميل، بالإضافة إلى استخدام المبلغ الإجمالي للفائدة والوقت لتحديد المبلغ الإجمالي المطلوب، يمكنك أيضًا تحديد المبلغ الإجمالي المطلوب، ونوضح الشروط اللازمة للحصول علي التمويل العقاري وهي كالتالي :

يجب أن يمتلك المتقدم حساب فعال في بنك البلاد.

ألّا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا.

أن يكون العميل يعمل في إحدى مؤسسات القطاع العام أو الخاص المعتمدة من قبل البنك.

يكون صافي الدخل الشهري للعميل أكثر من 3.000 ريال سعودي.

يجب ألا يزيد عمر العميل عن 70 عامًا في آخر شهر دفع.

الملكية ضمن المخطط المعتمد وداخل حدود المدينة.

تحويل الراتب الشهري إلى بنك البلاد.

حاسبة التمويل العقاري بنك البلاد

من خلال حاسبة التمويل الخاصة ببنك البلاد يمكنك بسهولة فهم مقدار التمويل المتاح ومعدل العائد على التمويل، من خلال بعض الخطوات وكذلك المدة الزمنية التي يمكن فيها سداد التمويل للبنك من خلال: