رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول schools.madrasati.sa وزارة التعليم عام

ننشر رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول 1442 schools.madrasati.sa للدخول إلى المنصة التعليمية من أجل أداء المهام المطلوبة من الطالب أو الطالبة، حيث أطلقت وزارة التعليم منصة مدرستي من أجل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الرشيدة 2030 والحفاظ على جودة وتميز العملية التعليمية في ظل انتشار وتفشي فيروس كورونا، فهي تهدف إلى إيجاد بيئة تعليمية إلكترونية افتراضية يتم من خلالها التفاعل بين المعلمين والمعلمات مع الطلاب والطالبات في جوٍ تعليميٍ خلاق، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط منصة مدرستي التعليمية الرسمي للدخول إلى منصتي مدرستي الحساب الشخصي لمتابعة الدروس الافتراضية وحل الواجبات المدرسية.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول schools.madrasati.sa

منصة مدرستي هي نظام إدارة التعلم الإلكتروني أو أداة تعليمية للتعليم عن بُعد تم اعتمادها في المدارس الحكومية بالمملكة العربية السعودية، وتتضمن المنصة مدرستي عدداً من الأدوات التعليمية للطالب مثل المقررات الإلكترونية والجدول الدراسي والأنشطة التعليمية “الواجبات والاختبارات والمناقشات الإلكترونية” والفصول الافتراضية والمصادر التعليمية المتنوعة للتعليم الماتع.

والاختبارات الإلكترونية والتقييم الذاتي وبنك الإثراءات التعليمية وأدوات التواصل “البريد الإلكتروني” والواجبات الإلكترونية وغرف المعلمين والتقارير والإحصائيات واللقاءات العامة والتقويم، كما تتضمن برامج تفاعلية مثل برنامج مايكروسوفت تيمز المخصصة لإنشاء وإدارة الفصول الافتراضية للتعليم عن بعد.

ويتم التعليم الإلكتروني بطريقة تزامنية عن طريق المنصة منصة مدرستي والفصول الافتراضية على برنامج مايكروسوفت تيمز، كما يتم بطريقة غير تزامنية من خلال المحتوى العلمي مثل الدروس المسجلة والإثراءات وقنوات عين التعليمية والأنشطة التعليمية والواجبات والتواصل المجتمعي وغير ذلك من أدوات منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية، ومن يرغب في تسجيل دخول منصة مدرستي 1442، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط منصة مدرستي التعليمية (https schools madrasati sa) الرسمي.

خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي 1442

تتيح منصة مدرستي وزارة التعليم إمكانية التسجيل في المنصة التعليمية في حال لم يكن هناك حساباً في مايكروسوفت، حيث يتم التأكد بظهور حساباً خاصاً به في نظام نور التعليمي المركزي عن طريق الدخول إلى نظام نور ثم تسجيل الدخول بتعبئة البيانات الشخصية، ومن المفترض أن كافة الحسابات المتوفرة بموقع نظام نور لديها حساباً في مايكروسوفت، ويمكنكم التعرف على خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

موعد الاختبارات النهائية منصة مدرستي 1442

طالب العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بتقديم الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثاني لعام الدراسي الجاري 1442هـ، ومن منطلق حرص القيادة الرشيدة واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه- بأبنائه الطلاب والطالبات بجميع المراحل التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني.

فقد أصدر أمراً ملكياً كريماً يوم الخميس بتاريخ 12 شعبان 1442هـ الموافق لتاريخ 25 مارس 2021م يقضي بتقديم الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام ليصبح موعد بدء الاختبارات النهائية وموعد إجازة نهاية العام الدراسي وفق التالي: