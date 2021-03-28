انفجار يضرب خارج كنيسة في إندونيسيا

قالت الشرطة إن شخصا قتل في انفجار أمام كنيسة بمدينة ماساكار في جنوب سولاويسي بإندونيسيا، الأحد، مضيفة أنها تشتبه بأنه "منفذ التفجير".

وقال قائد شرطة الإقليم في تصريح للصحفيين إن 9 آخرين أصيبوا في الانفجار. وكان انفجار قد وقع خارج الكنيسة بحسب ما نقلت "فرانس برس" عن وسائل إعلام محلية، وأظهرت لقطات فيديو سيارات متضررة قرب المبنى، في الوقت الذي ضربت فيه الشرطة طوقا حول المنطقة.

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