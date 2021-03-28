أمريكا تصر على حظر الرحلات البحرية رغم الضغوط

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، يضغط حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، وعمدة مقاطعة ميامى-داد دانييلا ليفين كافا، ومجموعة الضغط فى صناعة الرحلات البحرية "الرابطة الدولية للرحلات البحرية" على مراكز السيطرة على الأمراض، للسماح برحلات بحرية أمريكية فى موعد لا يتأخر عن أول يوليو.
فيما تصر الوكالة على قرارها بـ "أمر الإبحار المشروط"، والذى يضع قائمة طويلة من المتطلبات التى يجب أن تفى بها شركات الرحلات البحرية قبل السماح لها بإعادة تشغيل رحلاتها.
ووفقا لصحيفة "ميامى هيرالد"، اعتبر المسؤولون الحكوميون أن أمر الإبحار المشروط، الذى أصدره مركز السيطرة على الأمراض فى أكتوبر، ويستمر العمل به حتى نوفمبر 2021، أصبح من الماضى وغير ضرورى حاليا بعد توفر العديد من اللقاحات المضادة لكوفيد - 19".
وكانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها حظرت الرحلات البحرية فى المياه الأمريكية لأول مرة فى مارس 2020، وسط تفشى الإصابة بفيروس كورونا على عدد من السفن.
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