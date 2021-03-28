الصين تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أنها سجلت ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بالبر الرئيسي يوم السبت وذلك مقابل 12 حالة في اليوم السابق.
وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.
وسجلت الصين أيضا 19 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90167 حالة، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.
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