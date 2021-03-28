جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "إيه.بى.سى.نيوز" الأمريكية، فإن الطائرة المنكوبة من طراز "سيسنا"، موضحة أنها أقلعت من مدينة "هيرموسيلو" فى ولاية سونورا، وكانت متجهة إلى مدينة توكسون بولاية أريزونا الأمريكية عندما تحطمت بعد وقت قصير من الإقلاع.
كما أوضحت الشبكة الأمريكية أنه من بين القتلى مسئول التنمية الاقتصادية فى حكومة ولاية سونورا، ليوناردو سيسكومانى، كما لقى قائد الطائرة مصرعه فى الحادث. فيما لا يزال سبب تحطم الطائرة مجهولاً وقيد التحقيقات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 6 أشخاص فى تحطم طائرة صغيرة شمال المكسيك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.