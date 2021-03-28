مقتل 6 أشخاص فى تحطم طائرة صغيرة شمال المكسيك

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "إيه.بى.سى.نيوز" الأمريكية، فإن الطائرة المنكوبة من طراز "سيسنا"، موضحة أنها أقلعت من مدينة "هيرموسيلو" فى ولاية سونورا، وكانت متجهة إلى مدينة توكسون بولاية أريزونا الأمريكية عندما تحطمت بعد وقت قصير من الإقلاع.

كما أوضحت الشبكة الأمريكية أنه من بين القتلى مسئول التنمية الاقتصادية فى حكومة ولاية سونورا، ليوناردو سيسكومانى، كما لقى قائد الطائرة مصرعه فى الحادث. فيما لا يزال سبب تحطم الطائرة مجهولاً وقيد التحقيقات.