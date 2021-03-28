الشرطة الإندونيسية: مقتل المشتبه به فى انفجار كنيسة ساوث سولاويزى

جدة - نرمين السيد - قالت الشرطة الإندونيسية، اليوم الأحد، إن الانفجار الذى وقع صباحًا خارج كنيسة بإقليم ساوث سولاويزى فى البلاد، كان على الأرجح تفجيرًا انتحاريًا، مؤكدة مقتل المشتبه به فى الانفجار.





وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، قال قائد شرطة الإقليم مرديسيام، إن "الجثة التى عثر عليها فى مكان الحادث يعتقد أنها تعود للانتحارى"، لافتًا إلى إصابة 9 أشخاص خلال الانفجار، من بينهم 5 من العاملين فى الكنيسة، و4 من المرتادين. كما رجحت الشرطة الإندونيسية فى إقليم ساوث سولاويزى، أن "القنبلة كانت شديدة الانفجار"، وقال إى زولبان، المتحدث باسم شرطة الإقليم، إن الانفجار يعتقد أنه ناتج عن قنبلة، فيما وصلت فرقة تفكيك متفجرات تابعة للشرطة وسيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

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