سقوط 90 قتيلا فى اشتباكات الأمن مع المحتجين فى ميانمار

جدة - نرمين السيد - قالت منظمة غير حكومية فى ميانمار، إن القوى الأمنية قتلت نحو 90 شخصًا، أمس السبت، فى أرجاء البلاد فى اليوم الذى استعرضت فيه المجموعة العسكرية الحاكمة قواتها المسلحة فى شوارع العاصمة.





ووفقًا لـ"فرانس برس"، أثارت أعمال القتل غضب المجتمع الدولى، حيث قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إن المجلس العسكرى فى ميانمار أظهر استعداده "للتضحية بأرواح الناس خدمة لمصالح قلة قليلة".

وبينما كان عناصر القوات المسلحة يسيرون حاملين المصابيح والأعلام بجانب عربات للجيش فى الاستعراض العسكرى الكبير، حذر قائد المجلس الجنرال مين أونغ هلاينج من أن نظامه لن يتسامح مع الأفعال "الإرهابية" التى تشهدها الاحتجاجات على حد قوله.

وبحلول المساء، سجلت فى البلاد أعلى حصيلة قتلى فى يوم واحد، إذ أفادت جمعية مساعدة السجناء السياسيين وهى منظمة غير حكومية محلية تحصي عدد القتلى منذ الانقلاب، عن "مقتل ما لا يقل عن 89 شخصاً حتى العصر".

ومن جانبه، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بـ "أشد العبارات" بهذه "المجزرة".

كما أعرب بلينكن عبر "تويتر" عن صدمة واشنطن من "سفك الدماء الذى ترتكبه القوات الأمنية فى ميانمار".

ومع حصيلة السبت المرتفعة وصل عدد القتلى إلى 420 منذ الانقلاب بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين. وقال إن "الديمقراطية التى نرغب بها، ستكون غير منضبطة إذا لم يحترموا القانون وإذا انتهكوه".