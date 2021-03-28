ألمانيا تسجل 17176 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و772401 حالة بعد تسجيل 17176 إصابة جديدة.
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 75870 بعد تسجيل 90 وفاة جديدة.
وأظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 126.1 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و893280.
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