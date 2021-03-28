قدمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية خدمة جديدة تتيح لموظفي الدولة بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية إمكانية الاطلاع علي الدرجات الشاغرة لدي هيئاتهم المنتسبين إليها أو غيرها مما ينطبق عليهم شروط اللحاق بها ، كما تتيح لهم كيفية التقديم علي الترقيات في مسار النظام الجديد، من خلال خدمة مسار النظام، والتي ترتبط بحساب المواطن أو الملف الموحد ويمكن الدخول إليها عبره، ومن خلال منصة مزار السعودية عن طريق الملف الوطني الموحد للمواطن يمكن للموظف اختيار مبوب خدمة ترويجية من القائمة الرئيسية ، فيطلع علي العروض للوظائف المتاحة عبر الموقع والدرجات الشاغرة، ومن خلال الاطلاع علي متطلبات الدرجة الوظيفية الشاغرة ومطابقتها مع مؤهلاتك العلمية والعملية فأنت مؤهل لتقديم طلب ترقية إلي الدرجة الشاغرة علي الموقع وفي التالي نشرح الكيفية باستفاضة.

أولا ندخل علي الملف الوطني الموحد.

ثم ندخل إلي خدمة منصة مزار وتسجيل الدخول عليها.

مليء بيانات الدخول ورمز التحقق.

اختيار مبوب خدمة ترويجية من القائمة الرئيسية.

الاطلاع علي العروض المتاحة.

مطابقة المؤهلات الخاص بك مع متطلبات الدرجة الشاغرة.

الضغط علي اختيار طلب ترقية.

انتظار مراجعة الطلب من قبل المختص حتي تلقي القبول أو الرفض.

في حال الرفض عليك بمتابعة الإرشادات الواجب توافرها لديك لاستحقاق الترقية ثم معاودة الطلب مره أخري بعد الاستيفاء.

في بعض الأحيان يخضع معيار القبول للأقدمية بين المتقدمين فعليك بالانتظار لشاغر آخر.

عليك بالتحقق من عدد سنوات خبرتك وأقدميتك ومطابقتها للدرجة المقدم عليها.

يخضع نظام القبول لمعايير حسن الخلق والسمعة والاجتهاد وتقارير مديريه.

خطوات التقديم علي الترقيات في مسار النظام الجديد

وهذه الخدمة الجديدة تأتي في إطار خطة كبيرة لطرح خدمات إلكترونية تسهل حياة المواطنين والموظفين مثل منصة التطوير المهني الإلكترونية التي تهدف إلي الارتقاء بمستوي الموظفين.

خدمات منصة مزار الأخري

فضلا عن كونها توفر كيفية التقديم علي الترقيات في مسار النظام الجديد إلا أن منصة مزار الجديدة توفر العديد من الخدمات المختلفة والتي تخدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فهي توفر علي سبيل المثال خدمات مثل:

جهة إشرافية علي آليات تنفيذ اللوائح الخاصة بوزارة الموارد البشرية بالمملكة.

تسهيل واختصار الوقت والمجود الإداري في العمليات الحكومية للموظفين بالمملكة.

سجل إلكتروني لكل موظفي الدولة.

بيان بمستوي الخبرة والدورات والمؤهلات العلمية والعملية لكل موظف.

سبيل لتقديم الاعتراضات والشكاوى من قبل الموظفين.

وجهة مراجعة وتدقيق بيانات لكافة الموظفين مع الجهات الحكومية.

خدمات إثبات التقاعد للموظفين إلكترونياً.

وفي النهاية فإن حكومة المملكة العربية السعودية تسعي جاهدة من خلال وزاراتها وهيئاتها المختلف علي خلق مناخ إداري عادل ونزيه بعيد كل البعد عن المحسوبية وأهواء الأفراد وإتاحة العدل لكافة الموظفين وتسهيل الوقت والمجهود عليهم لتتيح لهم مناخ افضل للعمل في ظل رؤية المملكة 2030 والتي تقدم العديد من الخدمات مثل منصة العمل المرن كما تتيح خدمات عدة كخدمة إصدار جواز السفر إلكترونياً علي سبيل المثال، ومن خلال الفيديو التالي يمكنكم التعرف علي خطوات التقديم: