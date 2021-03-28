عاجل.. اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثى تجاه خميس مشيط

جدة - نرمين السيد - أكد التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط، محذرًا من استمرار ميليشيات الحوثى فى استهداف المدنيين ولأعيان المدنية.





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