إصابة 14 شخصا فى تفجير استهدف كنيسة بـ إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب الشرطة، فأن جماعة من المصلين كانت داخل الكنيسة التى تقع على جزيرة سولاويسى وقت الانفجار الذى تزامن مع اقتراب القداس من نهايته.

وقال القس ويلهيموس تولاك، لوسائل إعلام إندونيسية إن شخصا يُشتبه بأنه مهاجم حاول دخول الكنيسة على متن دراجة نارية لكن أحد أفراد الأمن منعه.

ووصف جومار جولتوم رئيس مجلس الكنائس الإندونيسى، الهجوم بأنه "حادث وحشى" فى ضوء احتفال المسيحيين بأحد السعف وحث الناس على التحلى بالهدوء والوثوق بالسلطات.