التحالف يدمر زورقين ملغومين خطط الحوثى لاستخدامها فى هجوم

جدة - نرمين السيد - تمكن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم الأحد، من تدمير زورقين ملغومين لميليشيا الحوثى التى كانت تخطط لاستخدامهما فى هجوم وشيك ينطلق من ميناء الحديدة فى البحر الأحمر، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال التحالف العربى، إنه اعترض ودمر طائرتين مسيرتين ملغومتين أطلقتا باتجاه جنوب المملكة، حيث يواصل الحوثيون هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة فى السعودية، بعدما عرضت الرياض مبادرة جديدة للسلام الأسبوع الماضى. وكان المبعوث الأمريكى الخاص إلى المنطقة، تيم ليندركينج،عاد إلى المنطقة يوم الخميس، للترويج للمبادرة التى تشمل وقفاً لإطلاق النار بكافة أنحاء اليمن.

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