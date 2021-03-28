جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة فى بيان نشرته "بوابة إفريقيا"، إن فرق الصيانة التابعة لشركة الواحة للنفط تمكنت من "إصلاح التسرب الذى حدث بخط (32) بوصة الواصل بين محطة القطار باتجاه حقل الظهرة عند الموقع (140 كيلومتر)".
وأكد البيان أن الفرق الفنية تمكنت من إتمام العمل وإصلاح التسرب فى وقت قصير دون أن تتأثر العمليات الإنتاجية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيطرة على تسرب نفطى فى حقل الظهرة الليبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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