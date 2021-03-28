السيطرة على تسرب نفطى فى حقل الظهرة الليبى

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة فى بيان نشرته "بوابة إفريقيا"، إن فرق الصيانة التابعة لشركة الواحة للنفط تمكنت من "إصلاح التسرب الذى حدث بخط (32) بوصة الواصل بين محطة القطار باتجاه حقل الظهرة عند الموقع (140 كيلومتر)".

وأكد البيان أن الفرق الفنية تمكنت من إتمام العمل وإصلاح التسرب فى وقت قصير دون أن تتأثر العمليات الإنتاجية.