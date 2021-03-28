الرئيس الإندونيسى: هجوم كنيسة ساوث سولاويزى عمل إرهابى

جدة - نرمين السيد - وحث الرئيس الإندونيسى، المواطنين على التحلى بالهدوء، وقال إن الحكومة ستعمل على ضمان تأدية الجميع لعباداتهم "دون خوف".

وكانت الشرطة الإندونيسية، قد أعلنت إصابة 14 شخصا فى تفجير عند كنيسة كاثوليكية بمدينة ماكاسار.

