الرئيس الإندونيسى: هجوم كنيسة ساوث سولاويزى عمل إرهابى

جدة - نرمين السيد - وحث الرئيس الإندونيسى، المواطنين على التحلى بالهدوء، وقال إن الحكومة ستعمل على ضمان تأدية الجميع لعباداتهم "دون خوف".
وقال القس ويلهيموس تولاك، لوسائل إعلام إندونيسية إن شخصا يُشتبه بأنه مهاجم حاول دخول الكنيسة على متن دراجة نارية لكن أحد أفراد الأمن منعه.
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