الاستخبارات العراقية تشن حملة تفتيش فى ديالى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المديرية فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن الهدف من حملة التفتيش البحث عن الأسلحة والمتفجرات فى بعض القرى الواقعة بناحية جبارة ضمن سلسلة جبال حمرين.
وأضاف البيان أن القوات داهمت مقرات لتنظيم داعش واستولت على 7 عبوات ناسفة ومقذوف هاون و3 إسطوانات مطفأة على شكل عبوات، فيما تكفلت القوات الهندسية بتدمير المواد.
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