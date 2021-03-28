عروض شركة تويوتا لاند كروزر ديزل اقساط أقل من 1000 ريال

تشمل عروض شركة تويوتا لاند كروزر العديد من خيارات التمويل التي تلبي رغبات الكثير من عشاق السيارات اليابانية العائلية ذات الاستخدام المتعدد بما تتميز به من كفاءة في الأداء وسبل الراحة والأمان والتقنيات الحديثة التي تضفي على تجربة القيادة مزيدًا من الرفاهية والمتعة حيث يمكن أن يتم شراء لاند كروزر 2021 اقساط اقل من 1000 ريال بعد سداد مبلغ كبير من سعر لاند كروزر 2021 في السعودية وسداد قيمة الضريبة المضافة نقدًا كذلك والتقسيط على 60 شهرًا.

عروض شركة تويوتا خيارات تمويل لاند كروزر

من خلال حاسبة التمويل لدى شركة عبداللطيف جميل وكيل تويوتا في السعودية يمكن الحصول على خيارات تمويل متعددة من أجل شراء جيب لاند كروزر 2021 تقسيط كل ما عليك هو اختيار السيارة ثم اختيار الموديل حيث يتوفر لدى الوكيل موديلات من لاند كروزر 2017 وحتى 2021 ثم تحديد البيانات المالية الخاصة بالعميل وصافي الدخل الشهري وعدد الدفعات أو أشهر التقسيط لتحصل في النهاية على أفضل عروض شركة تويوتا التي تناسبك للشراء.

سعر لاند كروزر 2021

سعر لاند كروزر تقسيط ليس على وتيرة واحدة حيث يختلف هذا السعر بحسب الموديل والطراز وسنة الصنع ومبلغ الدفعة المقدمة وكذلك عدد أشهر التقسيط ولتقريب الفكرة هنا سوف نضرب مثلا بأحد عروض شركة تويوتا وهو تقسيط لاند كروزر الفئة الثانية أي لاند كروزر GXR1 Diesel التي تأتي مع محرك ديزل عملاق بسعة 4.5 لتر 8 إسطوانات مزود بـ32 صمام، وشاحني هواء تيربو عند سعر 200 ألف ريال بدون ضريبة القيمة المضافة عند الشراء النقدي ويصل سعر لاند كروزر شامل الضريبة المضافة 230 ألف ريال تقريبًا.

مواصفات لاند كروزر ديزل

يأتي محرك لاند كروزر ديزل بقوة تصل إلى 232 حصانًا هذا المحرك قادر على توليد عزم الدوران يصل إلى 615 نيوتن متر

مع ناقل حركة 6 سرعات اتوماتيكة مع خاصية التحكم اليدوي وتأتي هذه السيارة بنظام دفع رباعي مستمر بدبل خفيف وثقيل مع 8 مقاعد قماش بتحكم يدوي شاملة مقعد السائق.

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ويمكن الحصول على عروض تقسيط لاند كروزر تناسب احتياجاتك من خلال ما يلي: