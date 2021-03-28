أخبار اليمن : خروقات مكثفة بالحديدة وغارات على مأرب والجوف

دوت الخليج -

خروقات مكثفة بالحديدة وغارات على مأرب والجوف

كثفت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 13 غارة على محافظتي مأرب والجوف خلال الـ24 ساعة الماضية. خروقات مكثفة بالحديدة وغارات على مأرب والجوفكثفت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 13 غارة على محافظتي مأرب والجوف خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 207 خروقات، بينها استحداث تحصينات قتالية في قرب شارع الـ50 وكيلو16 وحيس والجبلية و41 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 444 قذيفة و138 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وشملت الخروقات ست غارات لطيران تجسسي على التحيتا والفازة وتحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والتحيتا والفازة والجبلية. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على مديرية اللحية بالحديدة. وفي محافظة صعدة استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي ممتلكات المواطنين في مديرية باقم الحدودية. وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 6 غارات على مديرية مدغل، وثلاث غارات على مديريتي مجزر وصرواح بمحافظة مأرب. وشن طيران العدوان 4 غارات على منطقتي الظهرة والمرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

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