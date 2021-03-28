ووفقًا لموقع "سودان تربيون"، اتفق البرهان والحلو على فصل الدين عن الدولة، وتكوين جيش واحد فى نهاية الفترة الانتقالية، وهو الاتفاق الذى يأتى بعد سلسلة اجتماعات عقدت خلال الشهر الجارى برعاية رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت.
ووفقاً للموقع، تنص مسودة نهائية على "حياد الدولة فى الشؤون الدينية، ودمج مقاتلى الجيش الشعبى لتحرير السودان فى الجيش السودانى بنهاية الفترة الانتقالية، استجابة لاعتراض المكون العسكرى على طلب الحركة الإبقاء على الجيش الشعبى بعد الفترة الانتقالية".
ووفقاً لنص إعلان المبادئ، اتفق البرهان والحلو على توطيد سيادة السودان واستقلاله وسلامة أراضيه. كما أقر الطرفان بالتنوع العرقى والدينى والثقافى لسكان البلاد، مع التأكيد على أن "عملية تكامل وتوحيد القوات ستكون تدريجية، وتنتهى بنهاية الفترة الانتقالية، وبعد الفصل فى العلاقة بين الدين والدولة بالدستور".
ومن المنتظر أن تُستأنف المفاوضات خلال الفترة المقبلة فى جوبا للوصول لاتفاق سلام شامل، وهو ما يأمل المراقبون أن يؤدى اتفاق سلام شامل إلى نهاية حقيقية لتوترات السودان.
وكان البرهان وصل إلى جوبا، أمس السبت، حيث كان فى استقباله رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير. ميارديت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخرطوم والحركة الشعبية تتفقان على فصل الدين عن الدولة وتوحيد الجيش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.