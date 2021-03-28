الخرطوم والحركة الشعبية تتفقان على فصل الدين عن الدولة وتوحيد الجيش

جدة - نرمين السيد - يوقع رئيس مجلس السيادة السودانى عبد الفتاح البرهان، وقائد الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال عبد العزيز الحلو، اليوم الأحد، على إعلان مبادئ فى جوبا، ما يمهد لاستئناف المفاوضات العالقة.





ووفقًا لموقع "سودان تربيون"، اتفق البرهان والحلو على فصل الدين عن الدولة، وتكوين جيش واحد فى نهاية الفترة الانتقالية، وهو الاتفاق الذى يأتى بعد سلسلة اجتماعات عقدت خلال الشهر الجارى برعاية رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت.

ووفقاً للموقع، تنص مسودة نهائية على "حياد الدولة فى الشؤون الدينية، ودمج مقاتلى الجيش الشعبى لتحرير السودان فى الجيش السودانى بنهاية الفترة الانتقالية، استجابة لاعتراض المكون العسكرى على طلب الحركة الإبقاء على الجيش الشعبى بعد الفترة الانتقالية".

ووفقاً لنص إعلان المبادئ، اتفق البرهان والحلو على توطيد سيادة السودان واستقلاله وسلامة أراضيه. كما أقر الطرفان بالتنوع العرقى والدينى والثقافى لسكان البلاد، مع التأكيد على أن "عملية تكامل وتوحيد القوات ستكون تدريجية، وتنتهى بنهاية الفترة الانتقالية، وبعد الفصل فى العلاقة بين الدين والدولة بالدستور".

ومن المنتظر أن تُستأنف المفاوضات خلال الفترة المقبلة فى جوبا للوصول لاتفاق سلام شامل، وهو ما يأمل المراقبون أن يؤدى اتفاق سلام شامل إلى نهاية حقيقية لتوترات السودان.

وكان البرهان وصل إلى جوبا، أمس السبت، حيث كان فى استقباله رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير. ميارديت.