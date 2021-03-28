طريقة البان كيك هش ولذيذ بوصفات مختلفة خطوة بخطوة

طريقة البان كيك بوصفات من دول مختلفة خطوة بخطوة، حيث يعد البان كيك احد اهم وجبات الفطور الصباحي المحببة لكثير من الناس ،كما يعد من أسهل وأشهى الحلويات في جميع أنحاء العالم، ويوجد منه أنواع عديدة خاصة بكل بلد، سوف نقدم لك مختلف الأنواع ومكونات وطرق تحضير كل نوع.

طريقة عمل بان كيك سهل

بمكونات موجودة في كل بيت سنقوم بعمل أسهل وصفات البان كيك المميزة والتي تقدم مع العسل والفواكه المختلفة، حيث يوجد عدة أنواع من البان كيك من جميع أنحاء العالم، كالبان كيك الياباني والبان كيك الأمريكي والبان كيك الفرنسي .

طريقة البان كيك الاسفنجي

يمكنك تحضير البان كيك الياباني بقوام اسفنجي هش في المنزل بمكونات وخطوات سهلة كالتالي:

المكونات:

2 بيضة. ملعقة ونصف فانيلا سائلة أو فانيلا بودر. 4 ملاعق ونص دقيق متعدد الاستخدامات (33 جرام). ملعقة كبيرة حليب. ملعقة ونصف من البيكنج بودر. ملعقة كبيرة ونصف سكر(23جرام). ملعقة كبيرة زبدة سائلة.

الطريقة:

قومي بفصل صفار البيض عن البياض، ثم ضعي عدد 2 صفار بيض في إناء عميق، وضيفي ملعقة الحليب وملعقة ونصف فانيلا وقومي بضرب الصفار مع الحليب والفانيلا بالمضرب حتى يتجانس الخليط. قومي بنخل 4 ملاعق دقيق متعدد الاستخدامات مع ملعقة ونصف بيكنج بودر، ثم ضيفيه لخليط صفار البيض والحليب. قومي بضرب 2 بياض البيض بالمضرب الكهربائي، وضيفي السكر عليه بالتدريج حتى يصبح القوام هش. ضيفي خليط بياض البيض تدريجياً على خليط صفار البيض والدقيق، ثم قلبي ببطيء في اتجاه واحد. ضعي ملعقة الزبدة في المقلاة، ثم ضعي خليط البان كيك على نار هادئة لمدة خمس دقائق، ثم قلبيها وكرري هذه الخطوة مع باقي الكمية، ثم يقدم البان كيك الإسفنجي مع العسل والفواكه.

بيضة.

نصف كوب دقيق متعدد الاستخدامات.

نصف كوب حليب.

2ملعقة سكر بودر ناعم.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيلا سائلة أو بودر.

ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة صغيرة عصير لمون.

ضعي ملعقة عصير الليمون على نصف كوب الحليب واتركيها لنصف ساعة. قومي بضرب البيضة مع السكر الناعم والفانيلا بالمضرب الكهربائي حتى يصبح القوام هش. ضيفي الحليب على خليط البيضة والسكر واستمري بالخفق. ضيفي الدقيق والبيكنج بودر على خليط البيض والحليب واستمري في التقليب حتى يصبح القوام سائل. ضعي الزبدة في المقلاة، ثم ضعي طبقة رقيقة من خليط البان كيك في المقلاة لحين ظهور فقاقيع، قومي بتقليب البان كيك على الوجه الأخر وكرري الخطوة حتى نفاذ الكمية، ويقدم مع قطعة زبدة وعسل أو صوص النوتيلا.

طريقة عمل البان كيك الامريكيطريقة التحضيرطريقة البان كيك الفرنسي

يمكنك تحضير البان كيك بالطريقة الفرنسية في منزلك بكل سهولة وبمكونات متاحة في مطبخك، من خلال اتباع الخطوات التالية:

المكونات:

2بيضة. كوب دقيق متعدد الاستخدامات. كوب حليب. ملعقة كبيرة فانيلا سائلة أو بودر. 4 أو 5 ملاعق كبيرة سكر. 3 ملاعق كبيرة زبدة. ربع ملعقة صغيرة ملح.

الطريقة:

قومي بضرب 2 بيضة مع السكر والفانيلا بالمضرب الكهربائي جيداً. ضيفي كوب الحليب على خليط البيض والسكر حتى يمتزج جيداً. ضيفي الدقيق وربع ملعقة الملح لخليط الحليب والبيض، وقلبي الخليط جيداً حتى يصبح القوام سائل. قومي بدهن المقلاة بطبقة دهنية، ثم قومي بصب جزء من الخليط في المقلاة لتكوين طبقة رقيقة جداً، ثم قلبي على الوجه الآخر وكرري الخطوة حتى نفاذ الكمية، ويقدم مع الفواكه والسكر البودر أو العسل.

طريقة البان كيك بالنوتيلا

هي نفس طريقة عمل البان كيك الأمريكي مع قليل من الإضافات البسيطة وهى كالأتي:

المكونات:

بيضة. نصف كوب دقيق متعدد الاستخدامات. نصف كوب حليب. ملعقة صغيرة بيكنج بودر. ملعقة صغيرة فانيليا. 3 ملاعق سكر بودر. ملعقة زبدة سائلة. قطع شكولا أو كريمة الشكولا، تعرف على طريقة عمل موس الشوكولاتة.

الطريقة: