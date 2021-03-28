عروض تقسيط السيارات نيسان باترول تيتانيوم 2021 بدون مقدم

تعد نيسان باترول تيتانيوم 2021 واحدة من سيارات الدفع الرباعي التي يمكن الحصول عليها ضمن عروض تقسيط السيارات الجديدة خاصة تقسيط بدون مقدم حيث يمكن إنهاء إجراءات تقسيط السيارات الجديدة والانطلاق بها في غضون وقت قصير سواء من لدى وكيل نيسان في السعودية أو من خلال المعارض المنتشرة التي تتنافس في تقديم عروض تقسيط للسيارات الجديدة والمستعملة على حد سواء لكن قبل الخوض في تفاصيل تقسيط نيسان باترول 2021 لابد أن تعرف على سعر ومواصفات هذه السيارة العملاقة ذات الدفع الرباعي المستمر.

سعر نيسان باترول تيتانيوم 2021

يصل سعر جيب باترول تيتانيوم 2021 في السعودية إلى 212 ألف ريال نقدًا فيما يصل سعر جيب باترول إلى 243 ألف ريال عند إضافة قيمة الضريبة المضافة وهذا السعر لا شك سوف يختلف بحسب عروض تقسيط السيارات التي تقدمها كل شركة أو وكيل وفي جميع الحالات فإن النصيحة الذهبية هي دفع الضريبة المضافة مقدمًا حتى لا يزيد عليك القسط الشهري وبعد ذلك يمكنك المفاضلة بين عروض التقسيط سواء التمويل التأجيري أو التمويل بالمرابحة بحسب الجهة التي توفر لك التمويل سواء بنك أو شركات تمويل السيارات الجديدة.

تقسيط نيسان باترول تيتانيوم بدون مقدم

يبحث الكثيرون من الناس عن عروض تقسيط بدون مقدم حيث لا يتحملون عبء توفير الدفعة المقدمة وفي هذه الحالة وعند اختيار التقسيط على 60 شهرًا سوف يصل السعر إلى 240 ألف إذا كان معدل الفائدة السنوية 15 % مثلا وهذا الرقم سوف يتم توزيعه على 5 سنوات بحيث لا يزيد القسط الشهري عن 40 % من الراتب وما زاد عن ذلك سوف يتم سداده في نهاية دفعة التملك وهو لا يجب أن يزيد عن 40 % من سعر السيارة وفي هذه الحالة ستكون الدفعة الأخيرة في حدود 90 ألف ريال ويتم تقسيط الباقي وقدره 150 ألف ريال تقريبًا على دفعات شهرية.

وللتقريب نفترض المثال التالي : إن كان راتبك 10000 ريال في الشهر سيكون القسط في حدود 2500 ريال ( ربع الراتب ) بالتالي فإن قيمة الأقساط على 60 شهرًا ستصبح 150 ألف ريال والباقي 90 ألف ريال سيكون الدفعة الأخيرة إما إذا كان هذا القسط كبير بالنسبة لك أو دفعة التملك كبيرة عليك أن تدفع جزء من السعر كدفعة مقدمة.