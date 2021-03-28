مسؤول ألماني: نمر بأخطر مرحلة في وباء كورونا

مسؤول ألماني: نمر بأخطر مرحلة في وباء كوروناحذر هيلغ براون كبير موظفي مكتب المستشارية الألمانية من احتمال ظهور سلالات جديدة مقاومة للقاحات كورونا وخروج الوضع عن السيطرة في حال لم تكثف الحكومة جهودها لتقليل معدل انتشار العدوى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال براون في تصريح لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية: "نمر بأخطر مرحلة في الوباء.. والأسابيع القليلة المقبلة ستحدد ما إذا كنا سنسيطر عليه" موضحاً أنه في حال ارتفع عدد حالات الإصابة بوتيرة سريعة مجدداً فستزداد مخاطر أن تصبح السلالة الجديدة التالية مقاومة للقاح.

وفي هذا السياق أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم عن تسجيل 17176 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و772401 إصابة إضافة إلى 90 وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 75870 حالة.