أخبار اليمن : إصابات كورونا عالمياً تتخطى عتبة الـ127 مليوناً

إصابات كورونا عالمياً تتخطى عتبة الـ127 مليوناًكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم، أن حصيلة الإصابات الإجمالية تخطت عتبة الـ127 مليونا بأكثر من 294 ألف إصابة، تعافى منهم 102 مليون ونحو 572 ألف مريض، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس مليونين وأكثر 790 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المعلنة اليوم، سجلت دول العالم السبت تراجعا محدودا في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وتراجعا ملموسا في عدد الوفيات، وذلك مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 580 ألف و97 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,760 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال البرازيل تتصدر دول العالم بتسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات والوفيات، وفي المرتبة الثانية بعد أمريكا التي تتصدر العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالية.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (562,012 وفاة)، والبرازيل (310,694 وفاة)، والمكسيك (201,429 وفاة)، والهند (161,586 وفاة)، وبريطانيا (126,573 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (30,917,130 إصابة)، والبرازيل (12,490,362 إصابة)، والهند (11,971,624 إصابة)، وروسيا (4,510,744 إصابة)، وفرنسا (4,508,575 إصابة).