أخبار اليمن : أطباء بلا حدود تحذر من تزايد ضحايا كورونا في اليمن

أطباء بلا حدود تحذر من تزايد ضحايا كورونا في اليمنحذرت منظمة أطباء بلا حدود من تزايد ضحايا فيروس كورونا "كوفيد-19" في اليمن، داعيةً المنظمات الطبية العاملة في المجال الصحي إلى زيادة حجم استجاباتها الطارئة لمواجهة الجائحة.

وكشفت المنظمة تقديمها العناية لعدد 11 مريضًا في وحدة العناية المركزة و46 آخرين في قسم المرضى المقيمين في مركز العزل بالمستشفى الجمهوري - عدن.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن فرقها في اليمن تشهد ارتفاعًا حادًا في أعداد المصابين بمرض كوفيد-19 الذين يعانون من حالات حرجة، وذلك في عدن وفي مختلف أنحاء اليمن.

وأضافت أن المستشفيات اليمنية تعاني من نقص في الموارد وأبرزها النقص في الأكسجين لعلاج المرضى.

وقال رئيس بعثة منظّمة أطباء بلا حدود في اليمن رفاييل فيخت، “يطال النقص جميع أصعدة العمل القائم للتصدي لكوفيد-19 وهناك حاجة ماسة إلى دعمٍ دوليٍ أكبر يشمل التوعية والتطعيم والعلاج بالأكسجين – إنّ الحاجة إلى الدعم تكمن في المستويات كافة”.

وأضاف، إنه بعد 6 سنوات من الحرب، أصيب نظام الرعاية الصحية في اليمن بعجز وأمست القدرة على تقديم العناية المركّزة محدودة.

ويقول المنسق الطبي لبعثة منظّمة أطباء بلا حدود في اليمن لاين لوتنز، “إنّ كثيرًا من المرضى الذين نراهم يصلون للأسف بحالة حرجة. يحتاج معظم المرضى إلى مستويات عالية من الأكسجين والرعاية الطبية”.

ويضيف “كذلك تتطلب حالة بعض المرضى في وحدة العناية المركزة التنفس الاصطناعي، ما يشكل أمرًا صعبًا للغاية على المستوى التقني ويستدعي توفر مستوى عالي من الرعاية الطبية”.

ودعت أطباء بلا حدود المواطنين إلى الالتزام بتدابير الوقاية من كوفيد-19، لا سيما التباعد الجسدي، والمداومة على غسل اليدين وارتداء الكمامة بشكل صحيح.

وأكدت من المهم أيضًا أن يلجأ المرضى الذين يعانون من أعراض شديدة إلى تلقي الرعاية الطبية في مرحلة مبكرة لتكون فرص شفائهم من المرض أفضل.