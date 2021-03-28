فرنسا تكثف عمليات التفتيش لمواجهة وضع وبائى حرج

جدة - نرمين السيد - كثفت السلطات الفرنسية عمليات التفتيش فى المطارات وعلى معابر الطرق، اليوم الأحد، لفرض تطبيق الحظر الذى أعلنته على السفر والتنقل، فى ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، ومواجهة وضع وبائى حرج.





ووفقًا لقناة "فرانس 24"، أضافت السلطات ثلاث مقاطعات فرنسية إلى قيود الحجر الصحى، وهى "رون وأوب ونيافر"، إضافة إلى 16 مقاطعة تخضع للحجر الصحى بالفعل. جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، يوم الخميس الماضى، أن الأسابيع المقبلة ستكون صعبة بسبب الوضع الوبائى. وتتضمن التدابير الإجرائية منع التنقل لمسافة تزيد عن 10 كيلومترات من دون إذن، ومغادرة المنطقة دون سبب مقنع، إضافة إلى إغلاق المحلات التجارية.

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