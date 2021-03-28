جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، كتب جوايدو الذى أعلن نفسه رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا: "بعد أربعة أيام فى الحجر، جاء اختبار كورونا إيجابيًا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زعيم المعارضة الفنزويلى جوايدو يعلن إصابته بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.