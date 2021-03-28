كورونا حول العالم.. 126.7 مليون إصابة و528 مليون جرعة لقاح

جدة - نرمين السيد - كشفت البيانات المجمعة لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 126 مليونًا و726 ألف إصابة حول العالم حتى صباح اليوم الأحد، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التى جرى توزيعها عالميًا نحو 528 مليون جرعة.





كما أظهرت البيانات ارتفاع عدد المتعافين من الوباء من 71.7 مليونًا، وتجاوزت الوفيات حول العالم المليونين و777 ألف حالة جراء الإصابة بالوباء. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها البرازيل ثم الهند وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا.

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