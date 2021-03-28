كوريا الشمالية تحذر أمريكا من التصرفات الاستفزازية

جدة - نرمين السيد - قالت النائبة الأولى لوزير الخارجية الكورى الشمالى، تشوى سون هوى، فى بيان نقلته مجلة "ميلترى ووتش" العسكرية، إنه يتعين على الولايات المتحدة التخلى عن عادتها السيئة "واتخاذ موقف مناسب من البداية حيال كوريا الشمالية إذا كانت تريد الجلوس معها وجها لوجه".

وأشارت المسؤولة الكورية الشمالية إلى أن بلادها ستراقب التصرفات التى تنخرط بها الولايات المتحدة، لافتة أنه "من الأفضل للولايات المتحدة أن تتخلى عن حيلة القيام باتصالات مع كوريا الشمالية لكسب الوقت والرأى العام لصالحها، لأن ذلك مضيعة للوقت"، على حد قولها.

يُشار إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد تعهد باتخاذ موقف أكثر تشددا ضد كوريا الشمالية منذ بدأ ترشحه للانتخابات، وسعت واشنطن للضغط على جارتها الصين للحصول على تنازلات من بيونج يانج فى التخلى عن سلاحها النووى.