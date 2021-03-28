اليمن: رد الحوثيين على المبادرة السعودية بالتصعيد يؤكد تبعيتهم لإيران

جدة - نرمين السيد - كما أكد خلال لقائه المبعوث الأممى إلى اليمن، مارتن جريفثس، اليوم الأحد، حرص الحكومة على تحقيق السلام المستدام المبنى على المرجعيات الأساسية، معتبراً أن رد الميليشيات على مبادرة السعودية عبر تصعيد الهجمات يؤكد تبعيتها لإيران.

يذكر أن السعودية أعلنت الأسبوع الماضى، مبادرة لوقف إطلاق النار فى البلاد، إفساحا فى المجال من أجل استئناف المفاوضات بين اليمنيين، بغية التوصل إلى حل.