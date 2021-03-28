طريقة حصول النساء على قرض العمل الحر في السعودية

طريقة حصول النساء على قرض العمل الحر، تسعى الكثير من النساء السعوديات في بدء المشروع الخاص بهن على الرغم من عدم توافر الإمكانيات المادية لذلك ولكن تتوافر الإمكانيات المطلوبة لإنشاء وإنجاح المشروع، لذلك تقدم المملكة العربية السعودية قرض العمل الحر للنساء في السعودية للراغبين في بدء المشروع الخاص بهن، من أجل زيادة الإنتاجية في السعودية وهو ما تسعى إليه حكومات السعودية، ويتم الحصول على التمويل الشخصي للنساء في السعودية بعد توافر مجموعة من الشروط.شروط الحصول على قرض العمل الحر للنساء
يتم الحصول على التمويل الشخصي للنساء من بنك التنمية الاجتماعية، وقد وضع البنك مجموعة شروط الحصول على قرض العمل الحر لمن يرغب في زيادة دخله وتأسيس مشروعه الخاص وهي:
- الحصول على الجنسية السعودية أو يمكن أن يكون الأبناء سعوديين والأم أجنبية.
- العمر المطلوب للحصول على التمويل لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.
- على الإقامة أن تكون إقامة نظامية للمتقدم.
- الراتب الشهري للمتقدم لا يزيد عن 14 ألف ريال سعودي للعاملين بالقطاع الخاص أو الحكومي.
- إذا كان التمويل لمسار نشاط توجيه المركبات يجب تقديم وثيقة العمل الحر، وكذلك وجود مستند تأمين للمركبة، وتقديم رخصة صالحة أو وثيقة عمل مجانية للمركبة.
- على المتقدم أن يقضي مدة لا تقل عن عام كامل في عمله الحالي.
- مدة التمويل للقرض الشخصي للعمل الحر لا تزيد عن 5 سنوات.
- على المتقدم ألا يكون مديونًا لبنوك أخرى.
- عليه أن يتخطى الاختبار الائتماني.
- تقديم الوثائق والضمانات المطلوبة من البنك.
للحصول على قرض العمل الحر بعد توافر الشروط السابقة تتبع الخطوات التالية:
- فتح الموقع بنك التنمية الاجتماعية .
- من القائمة الرئيسية يتم النقر على منتجاتنا ومن ثم منتجات الأفراد.
- يلي ذلك اختيار زر تمويل العمل الحر.
- يتم تحديد التمويل المراد ومن مربع قنوات الخدمة يتم النقر على التقديم الإلكتروني.
- ومن ثم التسجيل بحساب النفاذ الوطني الموحد، وكتابة بيانات التسجيل المطلوبة ومتابعة.
- يطلب الموقع كتابة مجموعة من البيانات الشخصية التابعة للمستخدم للحصول على التمويل بعد تسجيلها يتم النقر على حفظ.
- واختيار نوع التمويل وقيمته وطريقة السداد وقيمة السداد والغرض من التمويل، وفي النهاية النقر على تقييم وإرسال.
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طريقة حصول النساء على قرض العمل الحر، تسعى الكثير من النساء السعوديات في بدء المشروع الخاص بهن على الرغم من عدم توافر الإمكانيات المادية لذلك ولكن تتوافر الإمكانيات المطلوبة لإنشاء وإنجاح المشروع، لذلك تقدم المملكة العربية السعودية قرض العمل الحر للنساء في السعودية للراغبين في بدء المشروع الخاص بهن، من أجل زيادة الإنتاجية في السعودية وهو ما تسعى إليه حكومات السعودية، ويتم الحصول على التمويل الشخصي للنساء في السعودية بعد توافر مجموعة من الشروط.شروط الحصول على قرض العمل الحر للنساء
يتم الحصول على التمويل الشخصي للنساء من بنك التنمية الاجتماعية، وقد وضع البنك مجموعة شروط الحصول على قرض العمل الحر لمن يرغب في زيادة دخله وتأسيس مشروعه الخاص وهي:
- الحصول على الجنسية السعودية أو يمكن أن يكون الأبناء سعوديين والأم أجنبية.
- العمر المطلوب للحصول على التمويل لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.
- على الإقامة أن تكون إقامة نظامية للمتقدم.
- الراتب الشهري للمتقدم لا يزيد عن 14 ألف ريال سعودي للعاملين بالقطاع الخاص أو الحكومي.
- إذا كان التمويل لمسار نشاط توجيه المركبات يجب تقديم وثيقة العمل الحر، وكذلك وجود مستند تأمين للمركبة، وتقديم رخصة صالحة أو وثيقة عمل مجانية للمركبة.
- على المتقدم أن يقضي مدة لا تقل عن عام كامل في عمله الحالي.
- مدة التمويل للقرض الشخصي للعمل الحر لا تزيد عن 5 سنوات.
- على المتقدم ألا يكون مديونًا لبنوك أخرى.
- عليه أن يتخطى الاختبار الائتماني.
- تقديم الوثائق والضمانات المطلوبة من البنك.
للحصول على قرض العمل الحر بعد توافر الشروط السابقة تتبع الخطوات التالية:
- فتح الموقع بنك التنمية الاجتماعية .
- من القائمة الرئيسية يتم النقر على منتجاتنا ومن ثم منتجات الأفراد.
- يلي ذلك اختيار زر تمويل العمل الحر.
- يتم تحديد التمويل المراد ومن مربع قنوات الخدمة يتم النقر على التقديم الإلكتروني.
- ومن ثم التسجيل بحساب النفاذ الوطني الموحد، وكتابة بيانات التسجيل المطلوبة ومتابعة.
- يطلب الموقع كتابة مجموعة من البيانات الشخصية التابعة للمستخدم للحصول على التمويل بعد تسجيلها يتم النقر على حفظ.
- واختيار نوع التمويل وقيمته وطريقة السداد وقيمة السداد والغرض من التمويل، وفي النهاية النقر على تقييم وإرسال.
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