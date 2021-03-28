السعودية: مجلس الشورى يوافق على إنشاء مكتب إقليمى لـ السياحة العالمية

جدة - نرمين السيد - أعلن مجلس الشورى السعودى، اليوم الأحد، الموافقة على استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على مشروع اتفاقية بين المملكة ومنظمة السياحة العالمية، بهدف إنشاء مكتب إقليمى للمنظمة فى مدينة الرياض.





وكشفت الصفحة الرسمية لمجلس الشورى السعودى عن الموافقة الجديدة، عبر تويتر، وذلك فى أعقاب الجلسة العادية عبر الاتصال المرئى، المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ. وكان وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية زوراب بولوكاشيفيلى، وقعا فى 17 سبتمبر الماضى، اتفاقية بشأن إنشاء مكتب إقليمى فى مدينة الرياض. وذكر البيان، حينذاك، أن توقيع الاتفاقية يأتى لأهمية تطوير قطاع السياحة، وتنفيذ أنشطة المنظمة فى منطقة الشرق الأوسط تحت إشراف الأمين العام، حيث يعد المكتب جزءًا لا يتجزأ من المنظمة.

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