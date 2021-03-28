“عاجل” رابط نتائج قياس القدرات العامة 1442 عبر services.etec.gov.sa الفترة الثانية الآن

رابط نتائج قياس القدرات العامة 1442 الاختبار الورقي، أعلنت نتائج الاختبارات اليوم عبر موقع قياس لطلبة الشهادة الثانوية العامة، صرح مدير أدارة الأعلام والاتصال والمتحدث الرسمي باسم المركز الوطني قياس إبراهيم الرشيد، عن إعلان نتائج الاختبار الوقي للفترة الثانية اليوم الأحد 2021/03/28 الموافق 15 من شهر شعبان، وطالب جميع الطلاب الدخول على رابط النتائج والاستعلام عن نتائجهم وتمنى لهم النجاح والتوفيق في الاختبار.

رابط نتائج قياس القدرات العامة 1442

أعلن المركز الوطني قياس هيئة تقويم التعليم والتدريب عن رابط نتائج القدرات العامة وهو رابط المركز ويهدف الاختبار إلي معرفة وقياس مدى تحصيل الطلاب لمواد التي يدرسونها وتقديم العديد من الاختبارات التي تهدف إلي اكتشاف الطالب المتميز طبقاً لرؤية المملكة 2030.

شرح التسجيل في أختبار القدرات العامة قياس

الدخول على رابط المركز الوطني قياس.

الدخول على ملف المستفيد.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة.

أن كنت مستخدم جديد وليس لك حساب على الموقع أنشأ حساب جديد.

الدخول على أيقونة الاختبارات المتاحة للتسجيل “الورقية ، المحوسبة” وأن كانت داخل أو خارج المملكة.

الضغط على أيقونة أوافق على التعليمات بعد قراءة الشروط العامة للتسجيل.

الضغط على زر التالي واختيار مقر الاختبار المناسب لك “حدد الوقت والموعد المناسب لك”.

الضغط على أيقونة تسجيل وبذالك تكون قد أتممت عملية التسجيل.

قياس القدرة التحليلية عند الطلاب لمعرفة مدى فهمهم.

معرفة القدرة على الاستدلال والاستنتاج والتحليل والقياس.

الفهم والإدراك اللفظي.

أختبار القدرات العامة : هو أختبار لقياس القدرة على الفهم والاستدلال في الرياضيات واللغة، ويعتمد على القدرات العقلية. الاختبار التحصيلي : هو أختبار لقياس مستوى المعرفة في منهج دراسي محدد وفي مواد دراسية محددة وهو ينقسم إلي قسمين القسم الأول “قسم لفظي وهي النصوص ومعانيها” “وقسم كمي وهي مسائل رياضية متنوعة”.

ما الهدف من أختبار القدرات العامة قياسالفرق بين اختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي

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